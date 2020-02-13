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即市新聞

13/02/2020 12:00

《魚缸博客》就快派業績表！小象（１１）派息唔錯，可趁機撈底！

　　《魚缸博客》業績期就到，唔知缸友有冇睇好邊隻股份等收息呢？花旗近日出報告話，因為
受連續嘅宏觀因素衝擊，同埋神州業務拖累資產質量下滑，香江小型錢莊風險高啲，又認為一啲
大型銀號應對疫情更具彈性，風險回報都有吸引力。農曆新年以嚟，港銀板塊股價已經累積跌咗
１４巴仙，反映晒行業風險，而平均估值已逼近歷史低位，可以趁低撈中銀香江（０２３８８）
同「小象」恆生（０００１１）喎。
　　新型肺炎仲未過，同神州有關嘅業務風險始終比較高，加上阿爺嚟緊可能繼續出國策調控經
濟，有機會影響到中銀香江股價持續上落，所以不妨望返「本地薑」恆生。恆生業務都幾穩健，
收入持續向上，未算好依賴神州孖屐，近年積極發展網上銀行業務所以削減咗唔少人力成本，作
用就係唔使喺依家呢個環境左諗右諗點ｃｕｔ人，而且喺近年母企「大象」匯控（００００５）
高層大震盪嘅時候似乎無乜受影響，無論係依家定將來，都係免去咗唔少麻煩。
　　港股業績期到咗，食息一族最著重嘅股息，按往績睇，因為賺多咗，恆生嘅派息比率相對下
降，不過實際金額係有多嘅，單計２０１９上半年，息口按年增加７﹒６巴仙跑贏通脹有突，以
現價１６２﹒３銀睇，股息率有成４﹒６８巴仙，雖然之前公司管理層講過佢地唔係睇派息比率
做人，但依家呢個水平，食息一族應該滿意。
　　睇返公仔圖，過去兩個高位喺１７２銀至１７４銀附近，現價１６２﹒３銀未算高，加上
ＭＡＣＤ快線同慢線已經出現咗買入訊號，進取少少嘅缸友呢段時間可以注意下，短線應該仲有
些少水位。長線持有可以ｍａｒｋ實過去三、四個低位，即１５６銀水平後可以部署。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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