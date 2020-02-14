  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/02/2020 09:00

《傳聞共賞》東江環保力攻危廢市場，維生素價漲利好石藥

《傳聞共賞》　　東江環保力攻危廢市場，維生素價漲利好石藥
　　　　　　　　傳光大（００１６５）好事近，國美（００４９３）拓健康家電

《昔日傳聞》　　Ａｉｒｂｎｂ去年錄虧損，今年上市計劃或受阻
　　　　　　　　基金搶吸內銀股：內地代工顯示屏訂單趨增
　　　　　　　　卓越物業管理擬年內港上市，集資２３億
　　　　　　　　抗疫基金擬加碼，預算案或重研派錢
　　　　　　　　洛陽玻璃生產改造見效；保利協鑫計劃逐步擴大產能
　　　　　　　　普華和順力拓醫療器材；醒目資金開始分階段吸納航空股
　　　　　　　　富石金融超購１３０倍，擬接近下限定價
　　　　　　　　中國中藥拓生產基地；暢捷通雲業務增長勁
　　　　　　　　多間生產商未復工水泥價格續高企；游資轉炒基建股
　　　　　　　　陳茂波就抗疫基金正度蹺，向部門詢問急需用錢否
　　　　　　　　內地健康家電需求增；浪潮國際加快步伐推出雲產品
　　　　　　　　內地電訊數據用量急升；長城汽車研究拓展中東與非洲市場　
　　　　　　　　匯控延行政總裁人選公布，祈耀年業績公布前難「坐正」
　　　　　　　　國藥拓專業化藥店；內地醞釀新一輪減稅降費
　　　　　　　　新世界（０００１７）放售中遠大廈商舖，意向價約９億元
　　　　　　　　基金再押注５Ｇ概念股；內地風電裝機規模續增
　　　　　　　　中石化旗下聯合石化正就數百萬桶西非原油尋求買家
　　　　　　　　社保基金入市；長飛光纖計劃拓展數據中心
　　　　　　　　福萊特擴產配合景氣回暖；阿里智能移動辦公軟件用量大增　
　　　　　　　　富士康因疫情延長停產，蘋果手機供應或受影響
　　　　　　　　中化化肥或涉母企重組資產整合；捷榮拓展網上銷售
　　　　　　　　醒目資金減持金礦股；網龍教育軟件平台用戶趨增
　　　　　　　　內地要求券商暫停沽空交易

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態14/02/2020
80歲婦染疫去世 無外遊紀錄 日本首宗
FOCUS13/02/2020
【FOCUS】湖北確診激增時機巧 最高層「四連會」堪關注
生財有道13/02/2020
《開市Good Morning》林家亨：小米短線14元前獲利
國際動態13/02/2020
【武漢肺炎】富達：現時推測疫情會否觸發全球經濟衰退為時尚早
中國故事13/02/2020
【武漢肺炎】衛健委：湖北疫情局部暴發地立即採取和武漢同等措施
生財有道13/02/2020
【武漢肺炎】全港學校繼續停課 不早於3月16日復課
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金