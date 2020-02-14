《魚缸博客》ＴＣＬ電子（１０７０）績優及估值便宜，現價買入！

《魚缸博客》最近魚缸驚喜不斷，估唔到呢個情況下都仲會反彈返，魚缸真係變幻莫測！就

好似有Ｄ魚毛咁，你估唔到佢基本面又唔錯噃！博客講緊嘅係ＴＣＬ電子（０１０７０）！

首先ＴＣＬ電子舊年全年盤數就真係夠哂吸睛！早前發盈喜預期年度溢利增長至少１﹒２倍

！一個字：勁！佢主要從事製造及銷售以電視機為主嘅消費電子產品，根據舊年全年業績，電視

機銷售量按年增長１２巴仙至３２００萬台，輕鬆完成全年目標銷售量有餘！係神州市場視機銷

量全年第四季增長２０巴仙，按年都增長２巴仙。咪以為佢只係神州嘅電視機大王，佢喺海外先

係哩！海外市場全年品牌電視機銷量按年上升２６巴仙達１３４６萬台，海外市場佔整體品牌電

視機銷量６５巴仙以上，認真犀利！

除此之外，佢近年仲玩產品升級，製造４Ｋ和大屏幕電視銷售佔比提升，借此拉高毛利率，

當中智能電視機銷量和４Ｋ電視機銷量佔第四季度品牌電視機銷售量分別為８７巴仙和６６巴仙

，佔全年品牌電視機銷量分別達８３巴仙和６０巴仙。

另外，舊年神州亦有政策出台支援，名為《超高清視頻產業發展行動計劃２０１９至

２０２２年》，旨在推動產業發展和相關技術嘅應用。預期全國高清視頻產業到２０２２年，規

模會超過４萬億銀人仔，相信相關產業繼續升級發展係無得走雞。

博客同大家睇返佢個估值，根據彭博估計，佢預測２０１９年市盈率大約７﹒４１倍，目前

市帳率亦只有約０﹒９４倍，股息率更超過４厘！再對比埋同業例如海爾電器（０１１６９）同

創維集團（００７５１），２０１９年嘅預測市盈率分別為１１﹒３７倍同８﹒７２倍，所以佢

現價絕對唔貴！睇埋公仔圖，自從經過上周五（７日）同本周一（１０日）放量大突破之後，突

破咗旗型三角嘅４銀阻力位，明顯係好大機會之後繼續大升嘅先兆！現時佢處於保力加通道入面

，再加上近幾日股價波幅唔大，未有跌穿３﹒６銀，估計儲夠力就會發力再上！博客建議現價可

入，目標先上望舊年３月嘅高位約４﹒７銀，如突破料可以再上！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

