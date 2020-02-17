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即市新聞

17/02/2020 09:01

《傳聞》對沖基金押注阿里巴巴好倉；中國罕王金礦將投產

　　《傳聞》阿里巴巴（０９９８８）受累疫情，預期本季業績出現放緩，但據聞對沖基金與索
羅斯繼續押注阿里巴巴好倉，看好數字經濟蓬勃發前景，股價在２００至２１０元為吸低好機會

　　中國罕王（０３７８８）上周五（１４日）急升逾１３％，以２﹒３６元收市。據悉中國罕
王除了拓展鐵礦業務之外，旗下位於澳洲金礦快將投產，有望帶來收入，支持股價在２﹒２元至
２﹒３元高位徘徊。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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