《傳聞》諾輝健康擬赴港上市集資１１﹒７億元

《傳聞》內地生物高科技公司諾輝健康，擬今年赴港上市，目前接洽投行安排上市事宜，計

劃集資１﹒５億美元（約１１﹒６５億元）。

據諾輝健康網頁資料，該公司創立於２０１３年，是一家創新型的生物高科技公司，專注於

高發癌症居家早期篩查和基因檢測服務。諾輝健康致力於通過生物科技手段降低癌症的發病率和

死亡率。目前，諾輝健康在北京、杭州、廣州均設有醫學檢驗實驗室。



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