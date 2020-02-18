《魚缸博客》習大大開聲穩汽車消費，不妨望下長汽（２３３３）！

《魚缸博客》新型冠狀病毒搞到神州唔少工廠復唔到工，睇嚟啲實業股都係無運行﹒﹒﹒﹒

﹒﹒咪著先，唔好唔記得仲有強大嘅國家做後盾，每次經濟數據唔好，就會有調控措施出場打救

！今次係國家主席習近平親自開聲，近日喺重要文章《在中央政治局常委會會議研究應對新型冠

狀病毒肺炎疫情工作時的講話》話，要著力穩定居民消費，尤其係汽車呢啲傳統大宗消費，鼓勵

汽車限購地區適當增加汽車號牌配額，用嚟對沖疫情對經濟造成嘅影響喎。

暫時嚟講，佛山市政府已經推出咗補貼計劃，向每架車提供２０００元至５０００元人仔０

補貼，鼓勵買或者換「國６」標準新車。以國家級嘅行政效率嚟講，其他城市可能好快跟機，推

類似計劃鼓勵買車，車股有運行啦！

不過，都係睇睇數字最實際，上個月長汽（０２３３３）銷量都跌得幾甘，按年跌咗

２８﹒２巴仙至８０２６１架，跌幅比起同業算喺中遊位置，但因為春節因素，產量跌返

３１﹒７巴仙至７６５３７架，庫存唔會太多。再加上有國策扶持，呢２８巴仙跌幅未必追唔返

。

事實上，大和出咗報告，雖然將佢２０２０至２０２１年銷量預測下調１至６巴仙，但因為

最近公司收購通用喺泰國嘅汽車廠房，預期銷量增長都可以有最多１１巴仙呀！重申「跑贏大市

」評級，不過目標價由６﹒５銀降至６﹒３銀，比現價５﹒８２銀仲有８﹒２５巴仙上漲空間。

大和仲話，長汽計劃出股權激勵計劃，當中有埋業績指標，話今年銷量要達到１１１萬架、

出年同後年分別要達到１２１萬同１３５萬架，認為計劃令核心僱員同集團利益方向一致，可以

支撐長期利潤增長咁喎。

睇返公仔圖，現價都差唔多到短線波幅頂位，股價仲算強勢，雖然上年１１月高見６﹒９５

銀創過近年半高，不過疫情之下要去返果個位真係有啲難度，建議缸友唔使太心急，按往績睇仲

有一至兩星期下行空間，等價位落返前幾個低位，５銀左右先考慮都未遲。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

