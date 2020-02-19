《魚缸博客》眾安在綫靜靜偷升，１月份保費激增帶動股價？

《魚缸博客》博客經常同大家搵下啲爆升股，因為作為一個專業炒家，一定有一張Ｗａｔｃ

ｈ Ｌｉｓｔ，每日都要Ｃｌｉｃｋ一次。就算你日日睇實個市，都可能會走漏眼一兩隻股，等

佢入到五十大升幅時候，已經連車尾燈都追唔到。而今日講嘅就係眾安在線（０６０６０）。

睇返張圖，股價近期係２月３日低見過２４﹒６５銀之後，就一路開車兼突破３０銀，講緊

只係１０個成交日就做到，造成一個大圓底，而家股價ｋｅｅｐ係頸線未話明顯突破。

點解佢又靜靜咁升又無咩特別新聞呢？博客留意到神州而家全國大城市都幾乎封城，而且都

唔俾出街，所以關於網上醫療同保險都需求好大，而眾安剛好就係做網上保險，你可以話好彩地

因為呢次疫情，刺激佢個保費上升，消息話１月份保費收入按年升六成幾，真係幾和味。

大和近日就出咗份報告，認為疫情爆發令大眾對醫療保險重視增加，相信眾安呢類健康險業

務會因為定位帶動２０２０年保費收入，而公司係３月２３日公布業績，考慮到呢次疫情，雖然

評級別維持「持有」，但「他屐」由２０銀升到２８銀。

Ａｎｙｗａｙ，博客認為現價已經可以吸納，雖然係高追，但已經企係頸線位，而且呢次疫

情對保險需求大，加上保費上升呢類因素，短期股價有機會再試試４０銀都唔出奇，不過當初Ｉ

ＰＯ渣住好多、企係高位入手嘅缸友，都可以溝淡一下，博佢返家鄉都好啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

