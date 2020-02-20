《傳聞共賞》再傳匯控回歸亞洲，賽晶電子推ＩＧＢＴ驅動器

《傳聞共賞》 內地社交平台用戶增帶動映客，賽晶電子推ＩＧＢＴ驅動器

再傳匯控回歸亞洲，萬洲受益美國進口豬肉增加



《昔日傳聞》 匯控（００００５）接近零代價出售法國零售銀行

歐美基金減持中芯（９８１），在線教育成騰訊新亮點

南京熊貓（５５３）拓智能工廠，江銅生產目標不變

中興將推出自研七納米晶片，內地鼓勵股權融資

中遠海發（０２８６６）力攻特種箱

對沖基金押注阿里巴巴好倉；中國罕王金礦將投產

諾輝健康擬赴港上市集資１１﹒７億元

東江環保力攻危廢市場，維生素價漲利好石藥

光控（００１６５）好事近，國美（００４９３）拓健康家電

Ａｉｒｂｎｂ去年錄虧損，今年上市計劃或受阻

基金搶吸內銀股：內地代工顯示屏訂單趨增

卓越物業管理擬年內港上市，集資２３億

抗疫基金擬加碼，預算案或重研派錢

洛陽玻璃生產改造見效；保利協鑫計劃逐步擴大產能

普華和順力拓醫療器材；醒目資金開始分階段吸納航空股

多間生產商未復工水泥價格續高企；游資轉炒基建股

內地健康家電需求增；浪潮國際加快步伐推出雲產品

內地電訊數據用量急升；長城汽車研究拓展中東與非洲市場

匯控延行政總裁人選公布，祈耀年業績公布前難「坐正」

國藥拓專業化藥店；內地醞釀新一輪減稅降費

新世界（０００１７）放售中遠大廈商舖，意向價約９億元



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

