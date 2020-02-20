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即市新聞

20/02/2020 09:00

《傳聞共賞》再傳匯控回歸亞洲，賽晶電子推ＩＧＢＴ驅動器

《傳聞共賞》　　內地社交平台用戶增帶動映客，賽晶電子推ＩＧＢＴ驅動器
　　　　　　　　再傳匯控回歸亞洲，萬洲受益美國進口豬肉增加

《昔日傳聞》　　匯控（００００５）接近零代價出售法國零售銀行
　　　　　　　　歐美基金減持中芯（９８１），在線教育成騰訊新亮點
　　　　　　　　南京熊貓（５５３）拓智能工廠，江銅生產目標不變
　　　　　　　　中興將推出自研七納米晶片，內地鼓勵股權融資
　　　　　　　　中遠海發（０２８６６）力攻特種箱
　　　　　　　　對沖基金押注阿里巴巴好倉；中國罕王金礦將投產
　　　　　　　　諾輝健康擬赴港上市集資１１﹒７億元
　　　　　　　　東江環保力攻危廢市場，維生素價漲利好石藥
　　　　　　　　光控（００１６５）好事近，國美（００４９３）拓健康家電
　　　　　　　　Ａｉｒｂｎｂ去年錄虧損，今年上市計劃或受阻
　　　　　　　　基金搶吸內銀股：內地代工顯示屏訂單趨增
　　　　　　　　卓越物業管理擬年內港上市，集資２３億
　　　　　　　　抗疫基金擬加碼，預算案或重研派錢
　　　　　　　　洛陽玻璃生產改造見效；保利協鑫計劃逐步擴大產能
　　　　　　　　普華和順力拓醫療器材；醒目資金開始分階段吸納航空股
　　　　　　　　多間生產商未復工水泥價格續高企；游資轉炒基建股
　　　　　　　　內地健康家電需求增；浪潮國際加快步伐推出雲產品
　　　　　　　　內地電訊數據用量急升；長城汽車研究拓展中東與非洲市場　
　　　　　　　　匯控延行政總裁人選公布，祈耀年業績公布前難「坐正」
　　　　　　　　國藥拓專業化藥店；內地醞釀新一輪減稅降費
　　　　　　　　新世界（０００１７）放售中遠大廈商舖，意向價約９億元

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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