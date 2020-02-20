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即市新聞

20/02/2020 09:01

《傳聞》內地社交平台用戶增帶動映客，賽晶電子推ＩＧＢＴ驅動器

　　《傳聞》映客（０３７００）昨日（１９日）急升近一成，以１﹒４６元收市，股價呈現向
上突破。據悉疫情引致停工停學，帶動社交平台用戶數量上升，包括映客旗下年青人興趣社交平
台積目Ａｐｐ，宜待股價回落至１﹒４元低吸。
　　另外，賽晶電子（００５８０）昨日（１９日）急升近一成，以１﹒４元收市。據悉賽晶計
劃推出電動汽車用數字式ＩＧＢＴ驅動器，預期今年底前建成首條生產線，有助提升收入，短期
股價可看高一線。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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