《傳聞》內地社交平台用戶增帶動映客，賽晶電子推ＩＧＢＴ驅動器

《傳聞》映客（０３７００）昨日（１９日）急升近一成，以１﹒４６元收市，股價呈現向

上突破。據悉疫情引致停工停學，帶動社交平台用戶數量上升，包括映客旗下年青人興趣社交平

台積目Ａｐｐ，宜待股價回落至１﹒４元低吸。

另外，賽晶電子（００５８０）昨日（１９日）急升近一成，以１﹒４元收市。據悉賽晶計

劃推出電動汽車用數字式ＩＧＢＴ驅動器，預期今年底前建成首條生產線，有助提升收入，短期

股價可看高一線。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

