《傳聞》匯控（００００５）昨日（１９日）跌幅比預期少，以５７元收市，下跌０﹒７５
元，成交金額接近４０億元。匯控增加投資亞洲與中東，市場隨時傳出匯控註冊地可能從倫敦遷
回亞洲，昨日所見，北水在５６元水平大手吸納。
另外，萬洲（００２８８）昨日（１９日）急升近４％，以８﹒５９元收市。據悉萬洲受惠
來自美國進口豬肉增加，原因是進口肉價遠低於內地肉價，有助萬洲提升毛利，支持股價短期向
９元關口進發。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
20/02/2020 09:01
《傳聞》再傳匯控回歸亞洲，萬洲受益美國進口豬肉增加
《傳聞》匯控（００００５）昨日（１９日）跌幅比預期少，以５７元收市，下跌０﹒７５
元，成交金額接近４０億元。匯控增加投資亞洲與中東，市場隨時傳出匯控註冊地可能從倫敦遷
回亞洲，昨日所見，北水在５６元水平大手吸納。
另外，萬洲（００２８８）昨日（１９日）急升近４％，以８﹒５９元收市。據悉萬洲受惠
來自美國進口豬肉增加，原因是進口肉價遠低於內地肉價，有助萬洲提升毛利，支持股價短期向
９元關口進發。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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