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即市新聞

20/02/2020 13:24

《傳聞》中芯擬發５年期美元債券，息率Ｔ＋１７０點子區域

　　《傳聞》中芯（００９８１）公布擬在美國境外發售債券，市場消息指出，其計劃發行５年
期美元債券，息率為美國國庫券（Ｔ）加１７０點子區域，將於今日（２０日）定價。中芯擬將
所得款項淨額用作擴充產能的資本開支及其他一般公司用途。
　　摩根大通、工銀國際、巴克萊、瑞銀及浦銀國際為債券發行事宜的聯席牽頭經辦人。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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