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即市新聞

20/02/2020 11:58

《魚缸博客》全球「自然流失」３﹒５萬人，大象可考慮長揸？

　　《魚缸博客》「大象」匯控（００００５）前日出咗上年全年業績，唔少消息都震驚到孖屐
，例如仲搵緊新行政總裁頂范寧個位，預期要喺６至１２個月內搞掂；同時開展４５億美金削減
開支計劃，決定三年內「自然流失」３﹒５萬人，令人心諗佢盤數係咪真係咁唔掂；未來兩年唔
再回購，即係無明顯助力可以畀股價借機炒上。結果隻股連跌兩日無咗逾４巴仙，以每手
４００股計，就咁無咗９６０銀，今日本來升返少少，但好快又跌過，陰公！
　　講多無謂，齊齊睇睇盤數，上年列帳基準除稅前利潤１３３﹒４７億美金跌３２﹒９巴仙，
差過市場預期。列帳基準普通股股東應佔溢利６０億美金挫５３巴仙。而且，預期信貸損失及其
他信貸減值準備變動有成２７﹒５６億美金，主要因為工商金融業務和零售銀行及財富管理業務
的準備增加，而２０１８年的貸款減值準備係１７﹒６７億美金。
　　公司講到明，會繼續監察近期冠狀病毒疫情發展，話神州同香江經濟受打擊會對今年業績有
影響呀！不過，公司都好積極做改變提升返股本回報，決定將重組歐美業務加強亞洲同中東投資
。目標係喺２０２２年，有形股本回報率可以升到１０至１２巴仙，最重要嘅係維持現有派息水
平添！
　　老實講，大象願意咁大刀闊斧重組，反映佢對提升盈利目標都有一定決心，雖然未來兩年唔
再回購，無得寄望嚟緊有機會大升，不過派息水平可以維持，只要期間股價無大跌，長揸都算穩
陣。睇返公仔圖，前兩日大跌後今日上返５６﹒７銀，係前一個低位附近水平，股價遍弱，相信
都消化咗業績利淡消息，短線未必再有大幅下行空間，現價股息率都去到７厘，有興趣嘅缸友不
妨考慮下。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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