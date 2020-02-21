《魚缸博客》神州續推基建救經濟料水泥佬受益，中建材現價可入！

《魚缸博客》今次呢個新冠肺炎一定令到今年神州經濟繼續下行，博客估神州除咗出更多刺

激內需消費嘅政策之外，相信繼續推動大型基建去盡量令神州今年ＧＤＰ下行嘅影響減到最少。

當基建增加，自然對水泥需求增加，一定令水泥企業受益，當中博客首推中建材

（０３３２３）。

早係２月初，神州發改委發布《關於積極應對疫情創新做好招投標工作保障經濟平穩運行的

通知》，要求全面推行在線投標、開標，加快公路水運工程復工；根據內媒消息，上星期六

（１５日）四川省住房和城鄉建設廳下發《關於加強疫情防控積極推進建設工程項目復工的通知

》，督促指導各級住房城鄉建設行政主管部門統籌抓好疫情防控和建設工程項目復工工作，推動

項目儘早復工。其實，神州政府仲好多指示但太多不能盡錄，但反映到神州政府想盡量將基建落

後嘅影響減到最少，因為始終基建好關乎就業同民生，估計水泥行業嘅影響會比其他行業細。

喺基建設施投放預期增加下，水泥後市可看好。神州水泥價格自去年９月初起已連升數月。

至上日，全國水泥價格指數為１５９﹒７１，按年升６﹒８２巴仙，靠近舊年底嘅一年高位

１６６﹒４６。係水泥價繼續上嘅情況下，水泥佬想唔賺多Ｄ都幾難！

有大行都看好今年水泥行業需求會繼續增加。野村上個月話，今年是政策驅動穩定供應嘅一

年，預料未來幾個季度嘅房地產調控政策將有所放鬆。基建方面，該行預料政府將繼續關注大城

市及城市群，因為相關地區有更多人口流入，經濟規模更大。所以該行將今年水泥需求增長預測

由３巴仙輕微提高至５巴仙。 佢當中看好中國建材，認為中國建材現金流可能將仍保持強勁，

加上淨負債率下降，將成重估嘅催化劑。所以對佢評級由「中性」升至「買入」，目標價

１１﹒７銀。

睇返公仔圖，佢由上年１月開始大約５銀嘅位置開始形成一條上升軌，再出現好標準嘅「三

角旗形」走勢，令佢去到上月最高嘅９﹒２４銀。雖然今月初新冠肺炎爆發令佢大跌近２成，但

見到當時資金已經率先撈底，之後目前已經重返疫情前水平，可見他係非常強勢，甚至係「錯殺

股」，即係受疫情影響較輕嘅股票！博客建議大家可以現價買入，目標價係先升破２０１８年９

﹒７３銀嘅近期前頂，如果企穩１０銀應該都無難度！但再跌穿二十天線（８﹒４０９銀）同五

十天線（８﹒４０５銀）就要走人！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

