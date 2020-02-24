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即市新聞

24/02/2020 09:00

《傳聞共賞》受累疫情內地啤酒銷售降，中廣核新能源發展新項目

《傳聞共賞》　　受累疫情內地啤酒銷售降，復工帶動水泥出貨量回升
　　　　　　　　中廣核新能源發展新項目，新悅城拓增值業務

《昔日傳聞》　　主權基金加碼Ａ股，多間公司重啟上市
　　　　　　　　傳小米削減訂單，雲遊推ＶＲ遊戲
　　　　　　　　內地社交平台用戶增帶動映客，賽晶電子推ＩＧＢＴ驅動器
　　　　　　　　再傳匯控回歸亞洲，萬洲受益美國進口豬肉增加
　　　　　　　　匯控（００００５）接近零代價出售法國零售銀行
　　　　　　　　歐美基金減持中芯（９８１），在線教育成騰訊新亮點
　　　　　　　　南京熊貓（５５３）拓智能工廠，江銅生產目標不變
　　　　　　　　中興將推出自研七納米晶片，內地鼓勵股權融資
　　　　　　　　中遠海發（０２８６６）力攻特種箱
　　　　　　　　對沖基金押注阿里巴巴好倉；中國罕王金礦將投產
　　　　　　　　諾輝健康擬赴港上市集資１１﹒７億元
　　　　　　　　東江環保力攻危廢市場，維生素價漲利好石藥
　　　　　　　　光控（００１６５）好事近，國美（００４９３）拓健康家電
　　　　　　　　Ａｉｒｂｎｂ去年錄虧損，今年上市計劃或受阻
　　　　　　　　基金搶吸內銀股：內地代工顯示屏訂單趨增
　　　　　　　　卓越物業管理擬年內港上市，集資２３億
　　　　　　　　抗疫基金擬加碼，預算案或重研派錢
　　　　　　　　洛陽玻璃生產改造見效；保利協鑫計劃逐步擴大產能
　　　　　　　　普華和順力拓醫療器材；醒目資金開始分階段吸納航空股
　　　　　　　　多間生產商未復工水泥價格續高企；游資轉炒基建股
　　　　　　　　內地健康家電需求增；浪潮國際加快步伐推出雲產品

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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