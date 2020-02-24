《傳聞》中廣核新能源發展新項目，新悅城（１７５５）拓增值業務

《傳聞》中廣核新能源（０１８１１）上周五（２１日）急升近一成，以１﹒２３元收市。

據悉中廣核新能源將發展多個風電與太陽能等可再生能源發電新項目，有助擴大收入來源，宜待

股價回落至１﹒２元以下低吸。

另外，物管股持續呈強，據悉新悅城服務（０１７５５）力拓增值業務，停車場管理系統與

智慧家居業務，藉此帶動收入上升，上周五股價以１６﹒８２元收市，逆市微升２仙，但股價累

積升幅大，１７元阻力不輕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

