《魚缸博客》著眼現在，不如投資５Ｇ未來，中移動要吼實！

《魚缸博客》大市喺兩萬七、兩萬八附近反反覆覆，冇乜好玩，不如乘機睇下咩板塊有潛力

好過啦！瑞信出咗份報告話，神洲電訊市場競爭逐步減輕緊，工信部雖然未公布１２月收入數字

，但１１月嘅增長數字仍然處於正面區間，睇嚟５Ｇ板塊有得諗喎！

份報告話喺５Ｇ方面，電訊商間嘅競爭似乎較溫和，當中中移動（００９４１）喺１２月新

增上客量３７０萬人次，跑贏其餘兩間電訊商，截至１月，中移動有６７０萬戶５Ｇ客數，因為

佢有５Ｇ網絡優勢，同埋合理資本回報，所以畀咗「跑贏大市」評級。

就數據睇，雖然中移動今年１月份４Ｇ用戶數量近７﹒５８億，淨流失１７萬戶。但喺中移

動已經開通嘅５Ｇ基站達７﹒４萬個，加果６７０萬戶５Ｇ客數，佢超過咗韓國運營商ＫＴ，成

為全球最大嘅５Ｇ運營商。

其實，５Ｇ技術都講左好耐，但一直未見有好明顯嘅發展，孖屐一般預期，要到今年下半年

相關技術先可以更普及，而神州工信部近日就召開電視電話會議，強調要加快５Ｇ商用步伐，推

動信息通信業高質量發展，話要加快建設進度喎。雖然咩都未落實，不過５Ｇ技術相信係神州軟

實力之一，喺同花旗國嘅貿易戰未完全擺平之下，呢樣工具相信都仍然會係神洲嘅投資重心。

睇返公仔圖，現價仲有些少強勢，缸友唔使太心急，按往績睇短線低位喺６２銀至６３銀左

近，仲有兩至三日下行空間，到時先留意下都未遲。長揸嚟講，始終係公用股，股價較硬淨，息

率依家超咗４巴仙，應該都無蝕底。如果５Ｇ技術真係有大躍進，長線可以睇返上年三月近７５

銀高位。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

