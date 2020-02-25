《傳聞》會德豐系３股齊停牌，料涉私有化九倉（００００４）

《傳聞》會德豐（０００２０）、九倉（００００４）和九倉置業（０１９９７）昨
（２４日）開市齊停牌，以待根據收購及合併守則發布的公告。市場估計，會德豐系將會再次重
組，斥資約２３０至２５０億元私有化九倉，相當於溢價四成，完成後物業發展及物業投資兩大
業務將分列會德豐及九置內。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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