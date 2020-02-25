《傳聞》諾誠健華醫藥赴港上市，下周召開投資者會議評估市場需求

《傳聞》據報內地生物科技企業諾誠健華醫藥（Ｉｎｎｏｃａｒｅ），將於下周召開投資者

會議，以評估香港ＩＰＯ市場的需求。市場消息指出，該公司計劃ＩＰＯ集資２億至３億美元，

摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。

該公司於去年１０月向聯交所提交主板上市申請，不過據《路透》旗下ＩＦＲ報道，隨著新

冠肺炎疫情進一步擴散，諾誠健華推遲２月初與投資者會面的計劃。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

