《傳聞》曠視科技計劃重新提交在港ＩＰＯ申請

《傳聞》去年８月申請在港上市的內地人工智能初創企業曠視科技（Ｍｅｇｖｉｉ），上市

申請已失效，據外媒引述市場消息人士指出，該公司計劃提交新的香港ＩＰＯ申請，並列載

２０１９年度財務資料。

今年１月初市場消息指出，曠視計劃農曆新年後啟動招股程序，預計集資５至１０億美元（

約３９億至７８億港元）。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

