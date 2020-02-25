《傳聞》曠視科技計劃重新提交在港ＩＰＯ申請

《傳聞》去年８月申請在港上市的內地人工智能初創企業曠視科技（Ｍｅｇｖｉｉ），上市
申請已失效，據外媒引述市場消息人士指出，該公司計劃提交新的香港ＩＰＯ申請，並列載
２０１９年度財務資料。
今年１月初市場消息指出，曠視計劃農曆新年後啟動招股程序，預計集資５至１０億美元（
約３９億至７８億港元）。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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