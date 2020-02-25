《魚缸博客》市況波動未止，不如入手中電（００００２）避險

《魚缸博客》新冠肺炎雖然喺神州見緩和，但反而喺全球其他地區有蔓延趨勢，市場避險情

緒升溫，開始大量拋售股票轉戰黃金，近日將金價推到七年高，相信好多想買金股避險嘅缸友都

不禁望而生畏。博客就認為避險都唔一定買金股，公用股防守性強，息率都唔錯，其中不妨吼下

尋日（２４日）出完業績嘅中電（００００２）。

中電可以話係香江魚缸入面最有代表性嘅公用股，佢同港燈（０２６３８）壟斷香江嘅電力

供應，其中中電嘅主要服務地區係九龍、新界、大嶼山及離島地區。而且就算外面疫情點發展都

好，日常生活點都要用電，所以係疫情期間仍具韌性，繼續展現防守角色。此外，中電現時息率

都有３﹒７厘，買嚟收息都唔錯。大行花旗就話，佢嘅息率同花旗國國債孳息率差距擴大，更有

吸引力，並預計今年收益率為３﹒９厘。

中電公布嘅全年成績單中，純利４６﹒５７億銀，按年跌逾六成半，經常性淨利按年跌逾兩

成，但都派第四期中期股息為每股１﹒１９銀，全年派總股息為每股３﹒０８銀。美銀美林話，

雖然佢今次嘅經常性淨利比預期低，但拆分睇主要係受澳洲嘅業務拖累，本地方面喺投資回報率

機制（ＲＯＲ）下調情況，盈利仍勝預期。另外，中電將會喺２０２０年再增加兩個項目，加上

佢近年不斷向大灣區發展業務，且不斷提升澳洲及印度嘅盈利能力，估計未來每股盈利年複合增

長４－５巴仙。

從公仔圖睇，中電嘅股價都係保歷加通道的中軸同底部間上落，且１４天ＲＳＩ喺５０水平

，算係較健康的狀態。再睇長時間啲，佢股價曾經由１９年９４銀高位回落到７７銀，現階段喺

８０銀水平，相信已經低位已經見咗，缸友不妨可以喺現階段吸納，長線上望１８年同１９年嘅

高位約９３－９４銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

