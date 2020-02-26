《傳聞》晶圓價格漲升中國晶圓國產化，愛康醫療骨科產品增長

《傳聞》市場消息稱，受累疫情，日本、韓國半導體產業生產受到一定程度影響，產能利用

率降低，帶動晶圓價格漲升與加速推動中國晶圓國產化。華虹半導體（０１３４７）昨日

（２５日）反彈２﹒４％，以１８﹒８２元收市，短期續看高一線。

另外，愛康醫療（０１７８９）股價呈強，昨日再升１４﹒５％，以１８元收市。據悉愛康

醫療持續走強，受惠於３Ｄ技術的髖膝關節骨科產品價量增長，惟短期累積升幅大，現價不宜高

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

