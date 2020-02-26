《傳聞》基金減持銀行股，保險市場急速放緩

《傳聞》匯控（００００５）昨日（２５日）逆市下跌０﹒４５元，以５６﹒０５元收市。

有傳歐美基金進一步減持傳統經濟周期股如銀行股，因為新冠肺炎疫情加劇全球經濟下行，銀行

股難有運行，加上匯控暫停回購，股價抗跌力比前減弱。

另有市場消息稱，疫情影響保險代理推銷新單，加上內地客大減，近月香港保險市場呈現急

速放緩。友邦保險（０１２９９）昨日以７７﹒４５元收市，微升０﹒１元，短期可能可試７５

元低位。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

