  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/02/2020 09:01

《傳聞》基金減持銀行股，保險市場急速放緩

　　《傳聞》匯控（００００５）昨日（２５日）逆市下跌０﹒４５元，以５６﹒０５元收市。
有傳歐美基金進一步減持傳統經濟周期股如銀行股，因為新冠肺炎疫情加劇全球經濟下行，銀行
股難有運行，加上匯控暫停回購，股價抗跌力比前減弱。
　　另有市場消息稱，疫情影響保險代理推銷新單，加上內地客大減，近月香港保險市場呈現急
速放緩。友邦保險（０１２９９）昨日以７７﹒４５元收市，微升０﹒１元，短期可能可試７５
元低位。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態26/02/2020
拜登稱俄出錢抹黑 圖阻初選贏提名
生財有道25/02/2020
電商利銷售 維達買得過
剖析天下25/02/2020
黃金重破1,600美元 短期內可看高一線？
香港政情25/02/2020
【新冠肺炎】全港停課至4月20日 文憑試筆試如期3月底舉行
剖析天下25/02/2020
日本經濟 難望迅速改善
生財有道25/02/2020
【磚頭有價】本港一手量跌二手價穩 全年樓價最多挫一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金