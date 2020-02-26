《魚缸博客》接大訂單加阿爺派定心丸，比亞迪５０銀可買入！

《魚缸博客》相信最近大家都想搵一啲逆市奇葩，喺呢個最近比較波動嘅魚缸搵食，除咗金

礦股同公用股外，有消息支持嘅魚毛都非常值得大家留意，佢就係比亞迪（０１２１１）啦！

首先呢排比亞迪嘅好消息一籮籮啊！先有報道話，花旗電動車廠Ｔｅｓｌａ喺內地出產嘅車

用不含鈷磷酸鋰鐵（ＬＦＰ）電池，將會取代鎳鈷錳（ＮＣＭ）電池。呢鋪比亞迪就真係發達啦

，因為佢一向比較擅長製造ＬＦＰ電池。花旗近期嘅研究報告仲話佢嘅ＬＦＰ片式電池係一項新

技術，研發周期領先競爭對手差唔多１﹒５年，所以維持佢８０銀目標價同買入評級。

Ｔｅｓｌａ呢次嘅電池策略好有機會為比亞迪未來訂單打下穩健基礎，相信有助逐步提高盈利。

另外，花旗國洛杉磯近期宣布，該市已採購花旗國史上最大批純電動大巴訂單，合共１５５

台，當中１３４台來自比亞迪！因為最近花旗國洛杉磯市長近期簽署「洛杉磯綠色新政」行政指

令，要求洛杉磯交通運輸局於２０２８年奧運會和殘奧會開幕式前，實現所有車輛１００％零排

放。由此可見，相信新能源汽車未來嘅確係汽車類型嘅大趨勢，呢下政府先行啦，咁電動車離大

眾普及仲係好遠嗎？

除了呢Ｄ好消息，國策都唔少得啊！國家主席習近平嘅文章《在中央政治局常委會會議研究

應對新型冠狀病毒肺炎疫情工作時的講話》要積極穩定汽車等傳統大宗消費，鼓勵汽車限購地區

適當增加汽車號牌配額，帶動汽車及相關產品消費。有習主席加持，汽車佬衰唔到去邊！

最近商務部市場運行司副司長王斌話，將會同相關部門研究出台進一步穩定汽車消費嘅政策

措施，減輕疫情對汽車消費嘅影響。同時，鼓勵各地根據形勢變化，因地制宜出台促進新能源汽

車消費、增加傳統汽車限購指標和開展汽車以舊換新等舉措，促進汽車消費。所以呢下真係阿爺

派嘅定心丸，大家可放心啦！

睇返公仔圖，佢走勢非常強勢，分別係１月１３日同２月１９日出現上升裂口，再配合大成

交，加上佢本年飆升超過三成，大幅跑贏恆指，仲由去年８月開始已經形成一個呈上升趨勢嘅「

大圓底」，反映佢已經一洗去年嘅頹勢。博客建議大家５０銀位置買入，短期目標先看６０銀，

但跌穿４５銀就要止蝕啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

