《傳聞》第一拖拉（０００３８）昨日（２６日）急升１０％，以１﹒６９元收市。據悉第
一拖拉受惠春耕對農機需求增加之外，近年正積極開拓工業機械與船機配套等新市場，擴大收入
來源，在１﹒６元附近有留意價值。
另外，市場消息稱，內地５Ｇ建設提速，預期基站與鐵塔數目可望增加一倍，刺激中國鐵塔
（００７８８）股價反覆上升，宜待在１﹒９５元以下低吸，短期目標價位為２﹒１元至２﹒２
元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
27/02/2020 09:01
《傳聞》第一拖拉拓新市場，內地５Ｇ建設提速基站鐵塔倍增
《傳聞》第一拖拉（０００３８）昨日（２６日）急升１０％，以１﹒６９元收市。據悉第
一拖拉受惠春耕對農機需求增加之外，近年正積極開拓工業機械與船機配套等新市場，擴大收入
來源，在１﹒６元附近有留意價值。
另外，市場消息稱，內地５Ｇ建設提速，預期基站與鐵塔數目可望增加一倍，刺激中國鐵塔
（００７８８）股價反覆上升，宜待在１﹒９５元以下低吸，短期目標價位為２﹒１元至２﹒２
元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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