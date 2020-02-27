《魚缸博客》新經濟股夠硬淨，阿里巴巴２００銀樓下可上車！

《魚缸博客》新冠肺炎疫情全球擴散，多個國家都出現大規模爆發，環球都無運行，有報告

話全球魚缸市值４日就蒸發咗超過２５萬億港紙。香江唔少板塊都跌到一仆一碌，不過都係一個

機會，畀大家睇到唔同行業嘅潛力。講到有潛力嘅板塊，博客就認為熱炒多時的新經濟股值得關

注，其中不妨吼買阿里巴巴（０９９８８）。

阿里巴巴早排炒起，唔多唔少係憧憬下會加入港股通，雖然後來彭博報道話，阿里仲未入到

港股通，原因係滬深港交易所事前傾好嘅。不過大家又唔需要灰心，講真，博客覺得阿里入港股

通同埋被納入為藍籌股都係遲早嘅事，如果打算長揸嘅唔需要畀呢啲短線消息嚇親，有貨坐住就

要畀啲耐性，一向都話阿里要有長線投資心理準備，高追咗嘅缸友只能再坐多陣。

阿里第三季業績唔錯，就算預告疫情可能對今季營收帶嚟負面衝擊，股價都好穩陣，就算最

近隨市回落，趁低吸納盤源不絕，睇返資持續流入阿里巴巴好倉，截至周三嘅過去５日，阿里好

倉累計淨流入１﹒４億，當中以認購證為主，佔咗１﹒１億。２４號仲出現散戶「血肉長城」護

盤，午後仲有「四千人操」的大場面，可想而知，散戶有幾愛阿里！

不過，老實講，個市見底未真係未知之數，肺炎疫情對全球經濟有幾大影響，暫時都計唔到

數，對阿里有信心但想保守啲，都可以分幾注。阿里今日（２７日）窄幅上落，似乎２００銀關

口已見支持，如果碌落２００蚊樓下固然可以上車啦，不過現價都唔錯，可先博重上２１０銀，

再下一步望創新高。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

