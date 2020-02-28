《傳聞》內地券商增資拓兩融，東陽光藥（０１５５８）新藥上市

《傳聞》內地Ａ股回勇，據悉內地券商紛紛增加投放在融資融券（包括股票質押）的資本金

額，預期帶動券商收入上升，支持券商股如中信証券（０６０３０）股價高位徘徊，昨日

（２７日）以１７﹒３元收市，上升０﹒２元，短期上試１８元阻力。

另外，據聞東陽光藥（０１５５８）研發新藥有進展，計劃申請抗丙肝新藥上市，帶動股價

呈強，昨日急升１１％，以４９元收市短期上破５０元大關的機會不低。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

