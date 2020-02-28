《魚缸博客》５億美金股份回購短期開始，渣打入場費低容易食！

《魚缸博客》世界衞生組織總幹事譚德塞話，過去一日內，巴西、希臘、挪威及羅馬尼亞等

７個國家出現首宗新冠肺炎病例，處於決定性時刻。疫情蔓延到歐洲，嚇到渣打（０２８８８）

無晒因為上年業績利好得嚟嘅升幅，今日（２８日）仲創過半年低添！

不過，歐洲而家其實未見明顯擴散跡象，睇嚟孖屐都係驚定先啫。不妨回歸基本，望下渣打

分業績，聽下管理層講咩好過啦！上年集團經營收入錄１５２﹒７１億美金按年升逾２巴仙叫不

過不失。以除稅前溢利３﹒２５億美金睇，大中華同北亞地區對集團貢獻最大，佔近六成；歐洲

同美洲地區其實只係佔近４巴仙，而新冠肺炎非洲病例較少嘅非洲及中東地區佔逾１６巴仙，仲

係增長最快嘅地區，溢利升咗近三成，相信可以幫其他地區沖淡下可預見嘅跌勢。不過，單指上

年第四季，集團淨利息收入跌咗逾６巴仙，管理層仲預期，因為個病威脅美國同全球經濟活動，

所以美聯儲全年會減息兩次，每次２５點子，睇嚟下年淨利息收入都危危乎。

都有啲好消息㗎，管理層話雖然短期內有壓力，但１月份業務表現理想，而且無裁員計劃，

未來仲有可能加人手，反映間公司控制成本方面表現唔錯。而最重要嘅係預告短期會開始回購最

多５億美金股份，可以憧憬下短線個價炒上，而且每手５０股，入場費三千銀都唔使，細細粒相

對容易食。

大摩就話，渣打有相對良好嘅資產負債表及潛在回購，股價在目前水平看不到有大幅下行空

間，不過就下調咗目標價，由６３銀降至５７銀。睇返公仔圖，現價仍然尋底，短線或下試上年

８月１５號低位５６﹒４５銀再作考慮。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

