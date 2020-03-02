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即市新聞

02/03/2020 09:00

《傳聞共賞》微創醫療開拓新產品，內地水泥價格走軟

《傳聞共賞》　　微創醫療（００８５３）開拓新產品，股票基金贖回壓力大
　　　　　　　　內地水泥價格走軟，天然氣用量降

《昔日傳聞》　　富豪國際（０００７８）酒店裁員，涉最少２００人
　　　　　　　　內地券商增資拓兩融，東陽光藥（０１５５８）新藥上市
　　　　　　　　歐美資金減持內銀股，奧星（０６１１８）業務增長
　　　　　　　　第一拖拉拓新市場，內地５Ｇ建設提速基站鐵塔倍增
　　　　　　　　基金減持銀行股，保險市場急速放緩
　　　　　　　　晶圓價格漲升中國晶圓國產化，愛康醫療（１７８９）骨科產品增長
　　　　　　　　芬佬增持現金，平保等藍壽股被沽售
　　　　　　　　中芯增購設備擴產，傳新手機延推或拖累出貨量
　　　　　　　　受累疫情內地啤酒銷售降，復工帶動水泥出貨量回升
　　　　　　　　中廣核新能源發展新項目，新悅城拓增值業務
　　　　　　　　主權基金加碼Ａ股，多間公司重啟上市
　　　　　　　　傳小米削減訂單，雲遊推ＶＲ遊戲
　　　　　　　　內地社交平台用戶增帶動映客，賽晶電子推ＩＧＢＴ驅動器
　　　　　　　　再傳匯控回歸亞洲，萬洲受益美國進口豬肉增加
　　　　　　　　匯控（００００５）接近零代價出售法國零售銀行
　　　　　　　　歐美基金減持中芯（９８１），在線教育成騰訊新亮點
　　　　　　　　南京熊貓（５５３）拓智能工廠，江銅生產目標不變
　　　　　　　　中興將推出自研七納米晶片，內地鼓勵股權融資
　　　　　　　　中遠海發（０２８６６）力攻特種箱
　　　　　　　　對沖基金押注阿里巴巴好倉；中國罕王金礦將投產
　　　　　　　　諾輝健康擬赴港上市集資１１﹒７億元
　　　　　　　　東江環保力攻危廢市場，維生素價漲利好石藥

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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