《傳聞》市場消息稱，由於中國基建與建築尚未完全百分百復工，造成需求有限，造成個別
地區水泥價格偏軟，估計要到本月下旬，水泥價格在需求帶動下才會好轉，中國建材（０３３２
３）股價短期受制９﹒４元至９﹒５元阻力。
另外，受累疫情，據悉近月中國天然氣用量急降，對比春節前，用量大減約四分之一，燃氣
股股價備受壓力。昆侖能源（００１３５）上周五（２８日）急跌６﹒５％，以５﹒４４元收市
，短期可能下試５元支持位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
02/03/2020 09:01
《傳聞》內地水泥價格走軟，天然氣用量降
《傳聞》市場消息稱，由於中國基建與建築尚未完全百分百復工，造成需求有限，造成個別
地區水泥價格偏軟，估計要到本月下旬，水泥價格在需求帶動下才會好轉，中國建材（０３３２
３）股價短期受制９﹒４元至９﹒５元阻力。
另外，受累疫情，據悉近月中國天然氣用量急降，對比春節前，用量大減約四分之一，燃氣
股股價備受壓力。昆侖能源（００１３５）上周五（２８日）急跌６﹒５％，以５﹒４４元收市
，短期可能下試５元支持位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態02/03/2020
美首現死亡病例 疑社區傳播
|生財有道28/02/2020
【放榜懶人包】本周重點藍籌股業績／焦點／投資評級 一表盡掌握
|生財有道28/02/2020
【月結－疫市尋底】美股血洗港股受罪 整月跌182點
|生財有道28/02/2020
【預算案】邱騰華：受疫情影響 本港首季經濟難以在短期逆轉
|國際動態28/02/2020
【新冠肺炎】南韓日增571例確診 千六名新天地信徒疑感染待查
|生財有道28/02/2020
《嚟緊炒D乜》豐盛業務分散抵禦疫情 炒派息料再創高
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰