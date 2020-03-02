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即市新聞

02/03/2020 09:01

《傳聞》內地水泥價格走軟，天然氣用量降

　　《傳聞》市場消息稱，由於中國基建與建築尚未完全百分百復工，造成需求有限，造成個別
地區水泥價格偏軟，估計要到本月下旬，水泥價格在需求帶動下才會好轉，中國建材（０３３２
３）股價短期受制９﹒４元至９﹒５元阻力。
　　另外，受累疫情，據悉近月中國天然氣用量急降，對比春節前，用量大減約四分之一，燃氣
股股價備受壓力。昆侖能源（００１３５）上周五（２８日）急跌６﹒５％，以５﹒４４元收市
，短期可能下試５元支持位。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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