《魚缸博客》紙業復甦加國策呵護，玖紙（２６８９）８蚊可吼入！

《魚缸博客》最近博客留意到一個行業開始轉返強勢，它就係製紙業啦！當中博客今次推介

神州嘅紙業龍頭－玖龍紙業（０２６８９）。

舊年阿爺同花旗國喺貿易戰忙住「拗手瓜」，搞到人仔匯率鬼咁波動，對人仔匯價敏感嘅紙

業佬當然唔好過，搞到玖紙２０１８年全年賺少五成！不過佢喺啱啱公布嘅２０１９年中期業純

利升半個巴仙至２２﹒８億銀人仔，加上佢產品銷售量創新高，銷量增加１３﹒３巴仙至８５０

萬噸，毛利率亦增１﹒４個百分點至１７﹒１巴仙。相信佢最壞嘅情況已經過去！

雖然依家新冠肺炎疫情打擊神州消費市道，但仲有國策支持啊！例如減免材料關稅，加上神

州交通部延長免收公路通行費，估計中長線可以降低運輸成本，利好玖紙下半年度嘅業績表現。

另一方面，有投行都睇好玖紙表現。花旗就話，受惠舊年「雙１１」強勁銷售同神州花旗國

嘅貿易緊張局勢有所緩和，帶動舊年第四季利潤回升。公司仲計劃今年首季於河北及東莞和明年

在馬來西亞增加包裝紙產能，預期２０２１年總產量將增加９巴仙至１﹒８１億噸，而公司現階

段亦無計劃喺神州加開生產線，相信對利潤前景係正面訊號，因此維持「買入」評級，目標價係

１０﹒５銀。高盛就覺得，玖紙中期銷量按年升１３巴仙至８５０萬噸，表現好過預期；期內毛

利率表現亦都比預期好，主要因為低銷貨成本抵銷均價下跌嘅影響，估計每噸淨利潤為２６７銀

，按年下降１１巴仙，比佢「買入」評級，目標價比花旗低少少，係９﹒８銀。

睇返公仔圖，它喺舊年８月初掂到５﹒２銀後，就非常強勢升到今日最高嘅９﹒５７銀；日

線圖方面佢已經形成一個呈上升趨勢嘅「大圓底」添，相信上升趨勢已經形成！但由於最近升得

太急，博客建議回落至上月１８號出現嘅上升裂口，即係大約８銀位置先好買入！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

