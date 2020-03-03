《傳聞》海底撈拓半製成菜產品商機，內地力爭南韓晶圓新單

《傳聞》面對疫情來襲，據悉海底撈（０６８６２）力速拓展網上銷售半製成菜產品如宮保

蝦球與麻婆豆腐，備有主料配料，只需簡單加工，在疫情之下開拓新商機，海底撈似乎在３１至

３２元，找到短期的底位。

另外，市場消息稱，隨著中國晶圓生產線持續擴大，配有晶圓國產化之餘，還有能力應付外

國訂單，正力爭南韓晶圓新訂單，相關晶圓股可繼續逢低吸納，１５元以下可低吸中芯國際（０

０９８１），昨日（２日）１５﹒２２元收市，微升０﹒１２元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

