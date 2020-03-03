《魚缸博客》神州狂谷基建，三一國際（００６３１）績前可先上車

《魚缸博客》近日因為新冠肺炎疫情原因，搞到全球股市慌失失，各國「央媽」都好頭痕。

而早就放咗一輪水嘅神州，大家就開始憧憬阿爺會大力谷基建，畢竟神州喺外國就成日被稱為「

基建狂魔」。既然講開基建股，博客就覺得三一國際（００６３１）?住炒基建個勢，喺公布全

年成績表前不妨上車先。

三一國際係神州掘進機及正面吊起重機嘅龍頭，公司２月初就發盈喜話，預計全年淨利潤會

較上年增加四成半至五成半。主要係由於公司嘅礦山裝備產品向智能化、無人化、大型化轉變，

令產品銷量及單機附加值大幅提升，及港口裝卸設備嘅大型化和自動化更新速度明顯加快，令公

司物流裝備板塊多項產品受惠。

博客就咁睇都覺得佢今次全年成績應該唔錯，股價可以仲有一定水位。招商証券都話三一今

年嘅盈利符合佢哋預期，而且三一喺面對市佔率接近飽和時，努力拓展產品線，推進智能化，依

個正正係佢喺同業競爭優勢，睇好公司嘅市佔率。對三一維持「買入」評級，「他屐」睇

５﹒４７銀。

另外，三一ＣＥＯ戚建喺上個月同投資者嘅線上交流會更是提高「孖屐」信心。佢就話依家

公司手上嘅訂單充足，就目前數據，今年１月份過年比去年２月份春節還是有較好增長，而今年

２月份以來，就同去年相差唔多。而復工方面，公司目前生產基地分別位於瀋陽、珠海和長沙，

三者產值分別約佔２０２０年公司收入６５巴仙、２５巴仙同１０巴仙。其中瀋陽的僱員主要為

當地員工，目前已基本完全復產，所以疫情對公司影響有限。

再講下中央方面，最近政治局常務委員會會議就提出，要盡最大力量將疫情造成嘅經濟損失

奪返黎，確保實現全年經濟社會發展目標任務。加上２０２０年係十三五的收官之年，各省為穩

經濟目前為止已經豪砸２５萬億投資計劃發展各種基建。搏客相信依波基建潮都可以延續全年。

睇返三一嘅公仔圖，佢由２０１９年起走勢可以話幾靚仔，平穩地逐級而上，仲慢慢破埋之

前４銀附近嘅阻力區，因此目前上升阻力並不大。但係噚日佢一枝大陽燭破５銀，博客就覺得升

得太急，不妨等佢回調一下，在十天線附近（約４﹒７９９）再吸納，可中長線部署。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

