《傳聞共賞》三生製藥推新藥上市，俊知５Ｇ產品收入增

《傳聞共賞》 三生製藥（１５３０）推新藥上市，中煙擴大出口至東南亞

ＴＣＬ（１０７０）彩電居全球第二，俊知５Ｇ產品收入增



《昔日傳聞》 阿里力攻全球速賣通，赤子城（９９１１）推移動應用產品

海底撈拓半製成菜產品商機，內地力爭南韓晶圓新單

微創醫療（００８５３）開拓新產品，股票基金贖回壓力大

內地水泥價格走軟，天然氣用量降

富豪國際（０００７８）酒店裁員，涉最少２００人

內地券商增資拓兩融，東陽光藥（０１５５８）新藥上市

歐美資金減持內銀股，奧星（０６１１８）業務增長

第一拖拉拓新市場，內地５Ｇ建設提速基站鐵塔倍增

基金減持銀行股，保險市場急速放緩

晶圓價格漲升中國晶圓國產化，愛康醫療（１７８９）骨科產品增長

芬佬增持現金，平保等藍壽股被沽售

中芯增購設備擴產，傳新手機延推或拖累出貨量

受累疫情內地啤酒銷售降，復工帶動水泥出貨量回升

中廣核新能源發展新項目，新悅城拓增值業務

主權基金加碼Ａ股，多間公司重啟上市

傳小米削減訂單，雲遊推ＶＲ遊戲

內地社交平台用戶增帶動映客，賽晶電子推ＩＧＢＴ驅動器

再傳匯控回歸亞洲，萬洲受益美國進口豬肉增加

匯控（００００５）接近零代價出售法國零售銀行

歐美基金減持中芯（９８１），在線教育成騰訊新亮點

南京熊貓（５５３）拓智能工廠，江銅生產目標不變

中興將推出自研七納米晶片，內地鼓勵股權融資

中遠海發（０２８６６）力攻特種箱

對沖基金押注阿里巴巴好倉；中國罕王金礦將投產

諾輝健康擬赴港上市集資１１﹒７億元

東江環保力攻危廢市場，維生素價漲利好石藥



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

