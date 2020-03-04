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即市新聞

04/03/2020 09:01

《傳聞》ＴＣＬ（１０７０）彩電居全球第二，俊知５Ｇ產品收入增

　　《傳聞》ＴＣＬ電子（０１０７０）股價呈強，昨日（３日）力守４﹒３９元收市，微跌４
仙。據悉ＴＣＬ彩電出口保持兩成以上增速，出貨量位居全球二哥，僅次於三星，有助股價企穩
於４元以上水平。
　　另外，俊知集團（０１３００）５Ｇ相關產品受到追捧，據悉俊知的光電混合纜、射頻元件
等訂單增加，刺激昨日股價一度升上２﹒１８元，但收市卻倒跌１仙，以２﹒０４元收市，與獲
利回吐有關。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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