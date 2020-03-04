《傳聞》三生製藥（１５３０）推新藥上市，中煙擴大出口至東南亞

《傳聞》三生製藥（０１５３０）在８﹒４元至８﹒５元有一定支持力，昨日（３日）以８

﹒５８元收市，上升０﹒１８元。據聞三生製藥有多項創新藥研發之中，涉及腫瘤與自身免疫等

領域，今年上半年將有新藥上市。

另外，中煙香港（０６０５５）昨日急升７％，以１８﹒１６元收市。據悉中煙力拓海外市

場，包括加大國產煙葉出口，提升東南亞市場佔有率，並擴大新加坡與泰國等捲煙市場銷售，支

持股價再向上挑戰１９元至２０元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

