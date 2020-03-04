《魚缸博客》憧憬神州鐵鳥下半年強勁復甦，國航現價開始收集！

《魚缸博客》花旗國孖屐呢排好似坐過山車咁又上又落，但股神巴菲特喺道指日前首次急瀉

逾千點嘅時候就話唔會急住買貨，因為佢更加重視企業嘅長遠價值。而佢旗下投資旗艦巴郡就喺

上星期大跌市入面，增持達美航空（Ｄｅｌｔａ Ａｉｒ Ｌｉｎｅｓ）股份。鐵鳥喺今次疫情

向全球蔓延嘅影響下，都成為大家嘅拋售對象。呢次股神嘅增持亦比到啲啟示博客，趁鐵島累積

一定跌幅就可以部署撈底！

神州三大鐵鳥以國航（００７５３）嘅負債比最低，而且之前亦盛傳神州會注資過百億去打

救啲鐵鳥公司，所以博客比較推薦比較穩陣嘅國航。而且，呢排花旗國減息加上神州疫情回穩，

人仔亦升返並突破七算，同埋預期油價近排都會持續偏低，宏觀來睇對神州鐵鳥都算有啲支持。

而且之前神州亦因應呢次疫情鼓勵大型嘅鐵鳥收購陷入財困嘅同業，並進行資產重組，有利國航

繼續維持孖屐佔有率。

另外，國際奧委會最新公布，東京奧運會會喺７月２４日如期舉行。奥運一向可以大力刺激

當地旅遊業，加快旅客流動；而且暑假又喺航空業嘅旺季，再加上疫情過後遏抑嘅旅遊需求爆發

，鐵島今年下半年可望迎來強勁復甦！

睇埋佢嘅股價，，國航由一月高位嘅平台大約８銀開始跌落來，股價打返個八折去到

６﹒４銀都有吸引力，而且以往喺６銀附近水平都有支持。雖然短期唔夠奢望佢升得太多，但由

現價至６銀開始收集都值博，等疫情過後彈返上７銀絕對唔係難事。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

