  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/03/2020 11:58

《魚缸博客》憧憬神州鐵鳥下半年強勁復甦，國航現價開始收集！

　　《魚缸博客》花旗國孖屐呢排好似坐過山車咁又上又落，但股神巴菲特喺道指日前首次急瀉
逾千點嘅時候就話唔會急住買貨，因為佢更加重視企業嘅長遠價值。而佢旗下投資旗艦巴郡就喺
上星期大跌市入面，增持達美航空（Ｄｅｌｔａ　Ａｉｒ　Ｌｉｎｅｓ）股份。鐵鳥喺今次疫情
向全球蔓延嘅影響下，都成為大家嘅拋售對象。呢次股神嘅增持亦比到啲啟示博客，趁鐵島累積
一定跌幅就可以部署撈底！
　　神州三大鐵鳥以國航（００７５３）嘅負債比最低，而且之前亦盛傳神州會注資過百億去打
救啲鐵鳥公司，所以博客比較推薦比較穩陣嘅國航。而且，呢排花旗國減息加上神州疫情回穩，
人仔亦升返並突破七算，同埋預期油價近排都會持續偏低，宏觀來睇對神州鐵鳥都算有啲支持。
而且之前神州亦因應呢次疫情鼓勵大型嘅鐵鳥收購陷入財困嘅同業，並進行資產重組，有利國航
繼續維持孖屐佔有率。　　
　　另外，國際奧委會最新公布，東京奧運會會喺７月２４日如期舉行。奥運一向可以大力刺激
當地旅遊業，加快旅客流動；而且暑假又喺航空業嘅旺季，再加上疫情過後遏抑嘅旅遊需求爆發
，鐵島今年下半年可望迎來強勁復甦！　　　　　
　　睇埋佢嘅股價，，國航由一月高位嘅平台大約８銀開始跌落來，股價打返個八折去到
６﹒４銀都有吸引力，而且以往喺６銀附近水平都有支持。雖然短期唔夠奢望佢升得太多，但由
現價至６銀開始收集都值博，等疫情過後彈返上７銀絕對唔係難事。　

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS04/03/2020
【FOCUS】聯儲偷步減息半厘 失公信後果恐嚴重
生財有道04/03/2020
【全球放水】儲局應對疫情緊急減息半厘 匯控曾失守51元
生財有道04/03/2020
全民派錢1萬元　8大投資出路
生財有道03/03/2020
央企物管龍頭 保利物業駛向藍海
生財有道03/03/2020
推防疫車大賣 吉利行得快好世界
剖析天下03/03/2020
疫情全球蔓延 東奧或胎死腹中
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金