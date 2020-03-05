  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/03/2020 09:01

《傳聞》傳東亞（００２３）資產整合，基金增持領展（０８２３）

　　《傳聞》美減息半厘之下，東亞銀行（０００２３）昨日（４日）逆市上升近６％，以
１７﹒６元收市。據聞東亞銀行擬業務資產整合，包括進一步出售非核心物業資產，提升股東回
報率，短期有望反彈上１８元水平。
　　另外，全球出現新一波減息潮，據聞股息回報近４厘的領展（００８２３）吸引基金再次落
行，加上現價已反映未來租金下調，昨日以７３﹒９元收市，上升３﹒１％，短期上試７５至７
６元阻力。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態05/03/2020
世衞：疫症全球死亡率約3.4% 遠超預估
生財有道04/03/2020
【全球放水】渣打：美聯儲不希望美息落後 疫情惡化或更重手減息
生財有道04/03/2020
【全球放水】華僑永亨料未來或再減息半厘 本港未有逼切性跟減
生財有道04/03/2020
【全球放水】星展料6月及9月將再減息 港存息已減無可減
生財有道04/03/2020
【全球放水】中原：減息令資金流向樓市 料今年樓價跌勢收縮
生財有道04/03/2020
【全球放水】經絡：拆息創近一年新低 疫情緩和後樓市交投將反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金