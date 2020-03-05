《傳聞》美減息半厘之下，東亞銀行（０００２３）昨日（４日）逆市上升近６％，以
１７﹒６元收市。據聞東亞銀行擬業務資產整合，包括進一步出售非核心物業資產，提升股東回
報率，短期有望反彈上１８元水平。
另外，全球出現新一波減息潮，據聞股息回報近４厘的領展（００８２３）吸引基金再次落
行，加上現價已反映未來租金下調，昨日以７３﹒９元收市，上升３﹒１％，短期上試７５至７
６元阻力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
05/03/2020 09:01
《傳聞》傳東亞（００２３）資產整合，基金增持領展（０８２３）
《傳聞》美減息半厘之下，東亞銀行（０００２３）昨日（４日）逆市上升近６％，以
１７﹒６元收市。據聞東亞銀行擬業務資產整合，包括進一步出售非核心物業資產，提升股東回
報率，短期有望反彈上１８元水平。
另外，全球出現新一波減息潮，據聞股息回報近４厘的領展（００８２３）吸引基金再次落
行，加上現價已反映未來租金下調，昨日以７３﹒９元收市，上升３﹒１％，短期上試７５至７
６元阻力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態05/03/2020
世衞：疫症全球死亡率約3.4% 遠超預估
|生財有道04/03/2020
【全球放水】渣打：美聯儲不希望美息落後 疫情惡化或更重手減息
|生財有道04/03/2020
【全球放水】華僑永亨料未來或再減息半厘 本港未有逼切性跟減
|生財有道04/03/2020
【全球放水】星展料6月及9月將再減息 港存息已減無可減
|生財有道04/03/2020
【全球放水】中原：減息令資金流向樓市 料今年樓價跌勢收縮
|生財有道04/03/2020
【全球放水】經絡：拆息創近一年新低 疫情緩和後樓市交投將反彈
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰