《傳聞》傳東亞（００２３）資產整合，基金增持領展（０８２３）

《傳聞》美減息半厘之下，東亞銀行（０００２３）昨日（４日）逆市上升近６％，以

１７﹒６元收市。據聞東亞銀行擬業務資產整合，包括進一步出售非核心物業資產，提升股東回

報率，短期有望反彈上１８元水平。

另外，全球出現新一波減息潮，據聞股息回報近４厘的領展（００８２３）吸引基金再次落

行，加上現價已反映未來租金下調，昨日以７３﹒９元收市，上升３﹒１％，短期上試７５至７

６元阻力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

