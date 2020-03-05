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即市新聞

05/03/2020 10:58

《傳聞》中石油集團售中國鐵塔約６﹒２３億股，每股１﹒９５元

　　《傳聞》外電引述消息指出，中石油集團出售中國鐵塔（００７８８）約６﹒２３億股，每
股作價１﹒９５元，比上日收市價折讓２％。
　　該股今早９：０５至９：０６錄得七手共６﹒２２８８８億股交叉盤，每股作價１﹒９５元
，相信是上述交易上板結果。
　　中石油集團旗下中石油資本為鐵塔２０１８年８月份招股上市時的基石投資者，獲分派
６﹒２２８８８億股，每股作價１﹒２６元。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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