《傳聞》中石油集團售中國鐵塔約６﹒２３億股，每股１﹒９５元

《傳聞》外電引述消息指出，中石油集團出售中國鐵塔（００７８８）約６﹒２３億股，每

股作價１﹒９５元，比上日收市價折讓２％。

該股今早９：０５至９：０６錄得七手共６﹒２２８８８億股交叉盤，每股作價１﹒９５元

，相信是上述交易上板結果。

中石油集團旗下中石油資本為鐵塔２０１８年８月份招股上市時的基石投資者，獲分派

６﹒２２８８８億股，每股作價１﹒２６元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

