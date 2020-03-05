《魚缸博客》超市生意成疫市奇葩，港視（１１３７）要ｍａｒｋ實

《魚缸博客》新型肺炎搞到香江零售業步入寒冬，１月零售業總銷貨價值暫時估計按年跌逾

２１巴仙至３７８億元，差過孖屐預期並連跌１２個月。其中珠寶首飾、鐘錶同名貴禮物嘅

銷貨值大跌近４２巴仙，係咁多類別入邊跌幅最大。超級市場貨品嘅銷貨價值就逆市升逾一成，

應該係啲人喺屋企食飯，咪要買多咗餸囉。

講到超市，除咗長和（００００１）百佳同新地（０００１６）一田之外，不得不提港視

（０１１３７），雖然之前有缸友唔妥佢高位「披繩」，不過人哋一早出自願公告，話公司可能

進行唔同融資活動，啫係同全世界講「我會抽水啦」！算叫會均真嘅。況且，「披繩」之後個價

唔係落咗好多，現價去返二月頭嘅價位約４﹒７銀水平。

事實上，港視自從上年一腳伸開「士多」之後，唔多唔少食咗佢啲ｍａｒｋｅｔ

ｓｈａｒｅ，銷售數字都幾好，上個月平均每日訂單數量按年升１６５巴仙至３２６００張，平

均每日訂單總商品交易額升逾１５９巴仙至１６６０萬銀，每月訂單總商品交易額按年升逾

１６９巴仙至４﹒８２億銀。疫市之下，電商生意有增無減，衰啲講句，係天時加人和。

再加上管理層似乎幾識做生意，唔難觀察到ＨＫＴＶｍａｌｌ最近地舖少咗，原來係直接同

Ｂａｌｅｎｏ、鴻福堂等合作，提供訂單自取服務，減少租金支出之餘，訂單自取點仲大增，算

係聰明之舉。

睇返公仔圖，嚟緊唔似有消息會令個價炒上之前７﹒３銀高位，而管理層講過覺得投資者都

唔係等派息，所以唔好太期望有息派。短線嚟講，博上返「披繩」價５﹒１５銀應該可以嘅！







《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

