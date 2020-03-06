《傳聞》青島啤酒擴大酒類產品，內地方便麵銷量大增數倍

《傳聞》青島啤酒（００１６８）昨日（５日）勁升近６％，以４３﹒３元收市。據聞青島

啤酒有大計，擬擴大酒類產品範圍，目標包括了威士忌、蒸餾酒等產品，對股價產生一定刺激作

用。

另外，疫情爆發以來，據聞方便麵銷量同比大增數倍，企業紛紛提高春節復產與增產，支持

食品股股價企穩。統一企業（００２２０）昨日以８﹒５９元收市，上升０﹒２元，料短期受制

９元的阻力位。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

