  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/03/2020 11:58

《魚缸博客》ＱＱ（７００）月中放榜，出遊戲手機爭客要關注！

　　《魚缸博客》話說呢期魚缸大幅波動，博客見到缸友好兩極，就係贏幾球或者輸身家嘅都有
，但佢哋都有個特點，就係買重磅藍籌嘅輪同埋「動物」（牛熊證）。無他嘅，就放榜炒作下都
好正常。
　　博客其實睇好ＱＱ（００７００），因為呢個新年真係食正條水，係百業蕭條之際，科技股
依然有強勁Ｃａｓｈ　Ｆｌｏｗ，真係令人大感意外。其實，呢期ＱＱ都係咁試緊４００銀呢個
位，但係就好似魔咒咁，一路都企唔穩，唔通真係好多人係呢個位蟹咗，所以呢個時候係咁出貨

　　但呢期ＱＱ嘅熱話，唔係遊戲咁簡單，早幾日佢哋公布「黑鯊」第三代嘅遊戲手機，喺全球
第一部５Ｇ嘅電競手機，賣緊３４９９人仔一部。睇下規格，佢用緊高通嘅
Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ　８６５　ＣＰＵ，另外配ＬＰＤＤＲ５　１２ＧＢ　ＲＡＭ，相信打機
都唔會太Ｌａｇ，不過暫時唔知散熱做成點，但規格嚟講算係合格啦，加埋５Ｇ速度，打即時競
技應該都會「身心舒暢」。
　　呢個價位算係幾抵玩，預計都可以係市場搶到客，但唔知而家神洲手機產能係點，真係好難
講。不過ＱＱ手機同ＱＱ遊戲係銷售策略上有協同效應，可能係短期炒作嘅話題，加上ＱＱ呢個
月１８日放榜，呢一排都有機會炒上，建議４００銀樓下可以吸納，呢一期可以先睇ＱＱ企唔企
得搵４１０銀左右，最理想可以上４３０銀，不過果個位又可能有主要股東出貨，又或者疫情又
惡化，所以大家睇實小小，覺得唔對路就好「走人」啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道06/03/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：港鐵上半年前景仍嚴峻
生財有道05/03/2020
《開市Good Morning》林家亨：落實降息後內房料回吐
FOCUS05/03/2020
【FOCUS】減息大合唱高歌猛進 下一隻黑天鵝「大通脹」?
國際動態05/03/2020
世衞：疫症全球死亡率約3.4% 遠超預估
生財有道04/03/2020
【全球放水】渣打：美聯儲不希望美息落後 疫情惡化或更重手減息
生財有道04/03/2020
【全球放水】華僑永亨料未來或再減息半厘 本港未有逼切性跟減
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金