《魚缸博客》ＱＱ（７００）月中放榜，出遊戲手機爭客要關注！

《魚缸博客》話說呢期魚缸大幅波動，博客見到缸友好兩極，就係贏幾球或者輸身家嘅都有

，但佢哋都有個特點，就係買重磅藍籌嘅輪同埋「動物」（牛熊證）。無他嘅，就放榜炒作下都

好正常。

博客其實睇好ＱＱ（００７００），因為呢個新年真係食正條水，係百業蕭條之際，科技股

依然有強勁Ｃａｓｈ Ｆｌｏｗ，真係令人大感意外。其實，呢期ＱＱ都係咁試緊４００銀呢個

位，但係就好似魔咒咁，一路都企唔穩，唔通真係好多人係呢個位蟹咗，所以呢個時候係咁出貨

？

但呢期ＱＱ嘅熱話，唔係遊戲咁簡單，早幾日佢哋公布「黑鯊」第三代嘅遊戲手機，喺全球

第一部５Ｇ嘅電競手機，賣緊３４９９人仔一部。睇下規格，佢用緊高通嘅

Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ ８６５ ＣＰＵ，另外配ＬＰＤＤＲ５ １２ＧＢ ＲＡＭ，相信打機

都唔會太Ｌａｇ，不過暫時唔知散熱做成點，但規格嚟講算係合格啦，加埋５Ｇ速度，打即時競

技應該都會「身心舒暢」。

呢個價位算係幾抵玩，預計都可以係市場搶到客，但唔知而家神洲手機產能係點，真係好難

講。不過ＱＱ手機同ＱＱ遊戲係銷售策略上有協同效應，可能係短期炒作嘅話題，加上ＱＱ呢個

月１８日放榜，呢一排都有機會炒上，建議４００銀樓下可以吸納，呢一期可以先睇ＱＱ企唔企

得搵４１０銀左右，最理想可以上４３０銀，不過果個位又可能有主要股東出貨，又或者疫情又

惡化，所以大家睇實小小，覺得唔對路就好「走人」啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

