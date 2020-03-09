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即市新聞

09/03/2020 09:01

《傳聞》渣打（０２８８８）新加坡積極籌備拓虛擬銀行

　　《傳聞》市場消息指，正當渣打（０２８８８）旗下香港虛擬銀行籌備開業之際，其亦擬在
新加坡設立主攻批發銀行業務的虛銀，代號為「鳳凰項目」（Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｐｈｏｅｎｉｘ
）的項目正進行得如火如荼，致力做好各類準備工作，冀能成功獲新加坡金融管理局批出牌照。
　　消息稱，渣打籌備新加坡虛銀的團隊直至目前仍積極準備項目，意味該行已作出牌照申請。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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