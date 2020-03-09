《魚缸博客》買嘢食醫肚不理孖屐動盪，康師傅（３２２）防守力高

《魚缸博客》國際油價因為沙特阿拉伯為首嘅石油輸出國組織，同俄國無法就減產達成協議

而大跌，今朝（９日）孖屐一開就唔見咗過千點，死守咗好耐嘅二萬六就咁瓦解，真係喊都無謂

。不如搵下啲無點畀油價影響嘅板塊，避下險好過啦。

近來，就有單消息引起「孖屐」注意，喺２月下旬，神州商務部重點監測嘅１０００間零售

企業日均銷售額比２月中旬增長５﹒６巴仙，反映消費有好轉跡象。最近都有大行出報告話，高

端化同整合將成為神洲消費必需品行業嘅主要推動力。意思即係，經濟唔好，細公司捱唔住，啲

大公司就可以食埋佢哋份「孖屐些牙」。

講到食品龍頭，不得不提主力造即食麵嘅康師傅（００３２２），據佢上年份中期業績講，

即食麵銷量市佔率係近４３巴仙，銷售額市佔率近４７巴仙，係孖屐冧巴溫。

雖然神州即食麵孖屐都有畀東瀛同泡菜國品牌攤薄咗啲，不過康師傅佢無自暴自棄，針對消

費升級，佢出咗啲高價麵同超高端麵，吸引富裕中產消費群體。公司係上年第四季推出定價超過

２０人仔嘅超高端「ｅｘｐｒｅｓｓ速達面館」，並選擇喺遊樂園、長途客運等線下渠道，以及

線上渠道推出，反應唔錯。

仲有公司喺推廣品牌型像方面花咗唔少心力，推進功夫熊貓、親子綜藝、動漫「鬥羅大陸」

等ＩＰ合作，為旗下產品帶來獨特性，喺神洲今次新型肺炎疫情入邊，就變咗公司嘅防守力啦。

況且，集團喺１月尾已經陸續恢復各地產能，疫情之下成功借勢擴大盤生意，效果應該到今

年上半年份中期業績就會睇到。睇返公仔圖形態仍然靚，走勢仍然強勢，缸友們可以喺十天線廿

，即１４﹒４銀左近買入，目前上望去返上個月高位１５﹒５銀附近啦。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

