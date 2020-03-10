《傳聞》市場消息稱，國際油價單日急挫三成，中東產國石油收入大減，被逼拋售手上全球
股票套現，港股也成為沽售目標，股王騰訊（００７００）昨日（９日）單日急挫近半成，以
３７７﹒４元收市，短期沽壓未完，暫不宜博反彈。
而中遠海能（０１１３８）昨日逆市上升８％，以３﹒３７元收市。據悉油價暴跌，中國將
增加原油進口，中遠海能旗下成品油運輸業務將會受益，惟短期市況波動較大，現水平不宜高追
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
10/03/2020 09:01
《傳聞》傳油資拋售港股，中遠海能（０１１３８）逆市升有因
《傳聞》市場消息稱，國際油價單日急挫三成，中東產國石油收入大減，被逼拋售手上全球
股票套現，港股也成為沽售目標，股王騰訊（００７００）昨日（９日）單日急挫近半成，以
３７７﹒４元收市，短期沽壓未完，暫不宜博反彈。
而中遠海能（０１１３８）昨日逆市上升８％，以３﹒３７元收市。據悉油價暴跌，中國將
增加原油進口，中遠海能旗下成品油運輸業務將會受益，惟短期市況波動較大，現水平不宜高追
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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