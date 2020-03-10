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即市新聞

10/03/2020 09:01

《傳聞》基金沽售渣打（０２８８８），醒目資金炒底內銀

　　《傳聞》渣打集團（０２８８８）昨日（９日）急挫３﹒７％，以５１﹒１５元收市。據聞
歐美基金狂沽渣打，看淡銀行業業績，預期企業呆壞帳增加，將會拖累全年業績，短期渣打集團
可能下試５０元大關。
　　另外，內銀股昨日大跌市之中，跌幅相對較小，中國建設銀行（００９３９）昨日跌幅只有
１﹒９％，以６﹒２３元收市。據悉有醒目資金抄底，博人行短期內減息降準，全球經濟受到油
價與疫情衝擊，中國經濟也難以獨善其身，人行出招是遲早問題。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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