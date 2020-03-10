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即市新聞

10/03/2020 11:51

《傳聞》金斯瑞分拆細胞治療業務美國上市，市傳籌集３億美元

　　《傳聞》金斯瑞（０１５４８）公布，就其細胞治療業務擬在美國分拆上市，市場消息指出
，其計劃今年年中首次公開發售（ＩＰＯ），集資３億美元，瑞富、摩通及大摩為安排行。
　　金斯瑞公布，細胞治療業務由集團持有大多數股權的附屬傳奇生物科技股份經營，聯交所已
同意集團可進行建議分拆。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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