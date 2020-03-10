  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/03/2020 11:02

《傳聞》傳東亞考慮出售保險資產，尋求籌資１０億美元

　　《傳聞》有報道指，東亞銀行（０００２３）正在考慮出售其保險資產，作為戰略審查一部
分。
　　《彭博》引述消息報道，東亞銀行可能會通過出售其人壽及一般保險，以及退休基金業務在
內的資產，尋求１０億美元資金，相當於約７８億港元。隨著行業整合加劇，出售相關資產，或
會吸引一些計劃在本港擴張業務的全球性保險公司。
　　報道又指，相關計劃僅屬初步考慮，東亞銀行仍可決定保留相關資產或進行其他交易。該行
一名代表拒絕評論事件。（ｓｋ）

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事10/03/2020
【新冠肺炎】習近平飛抵武漢考察疫情防控 滬指急速倒升
生財有道10/03/2020
【新冠肺炎】日本泰國封關點算好? 一文睇哂旅遊Cancel保險有無得賠!
國際動態10/03/2020
油價暴跌且疫情加劇 美股熔斷道指暴瀉逾二千點
生財有道09/03/2020
【磚頭有價（下）】發展商逆市推盤 股份投資嚴選新地恒地新世界
生財有道09/03/2020
「三桶油」急跌拖累港股瀉千點 午收力守兩萬五
生財有道09/03/2020
【油市博弈】郭思治：油價難樂觀石油股勿沾手 航空股受惠亦有限
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金