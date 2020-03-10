《傳聞》傳東亞考慮出售保險資產，尋求籌資１０億美元

《傳聞》有報道指，東亞銀行（０００２３）正在考慮出售其保險資產，作為戰略審查一部

分。

《彭博》引述消息報道，東亞銀行可能會通過出售其人壽及一般保險，以及退休基金業務在

內的資產，尋求１０億美元資金，相當於約７８億港元。隨著行業整合加劇，出售相關資產，或

會吸引一些計劃在本港擴張業務的全球性保險公司。

報道又指，相關計劃僅屬初步考慮，東亞銀行仍可決定保留相關資產或進行其他交易。該行

一名代表拒絕評論事件。（ｓｋ）



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