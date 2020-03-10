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即市新聞

10/03/2020 09:01

《傳聞》保誠（０２３７８）或最快本周分拆美業務

　　《傳聞》市場消息指，近年專注亞洲業務的保誠（０２３７８）最快本周會宣布出售或分拆
美國業務上市。
　　消息指，保誠本周將宣布有關計劃，以回應知名基金經理Ｄａｎｉｅｌ　Ｌｏｅｂ掌控的
Ｔｈｉｒｄ　Ｐｏｉｎｔ分拆美國和亞洲業務要求。
　　本周三（１１日）保誠將公布全年業績。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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