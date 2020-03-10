《魚缸博客》外圍市況波動不斷，憧憬下半年內需增加吼實蒙牛

《魚缸博客》近排外圍魚缸可以話係一片慘烈，原本疫情蔓延已經令人好頭痕，點知俄佬突

然同ＯＰＥＣ大哥大沙特傾唔埋，仲話搞石油價格戰「攬炒」，結果尋晚花旗國魚缸一開市就「

熔斷」停版。睇到自己最關心嘅魚缸變成咁，侵侵即刻發推文指責。依博客愚見，近排外圍環境

咁波動，反而見到神州疫情好似有所舒緩，不如憧憬下半年嘅內需「孖屐」，可以吼實蒙牛（０

２３１９）。

宜家疫情仲喺全球不斷蔓延，而重災區之一嘅義大利已經實行全國封城，不過作為最先爆發

嘅神州，情況就開始好轉。上日世衛就話，神州超過８萬例新冠肺炎確診病例中，有七成已經康

復並出院，疫情正在結束。疫情搞到神州經濟一片慘淡，相信接住落嚟阿爺應該開始轉向谷消費

，而牛奶可以話係生活必需品，喺行業之中可望率先受惠。

另外，蒙牛話雖然今次疫情令到唔少企業停工，但佢喺神州嘅４１個生產基地，除咗武漢以

外都已經復工復產。春節期間仲會加班趕工，務求將營養品送到抗疫前線喎。相信今次疫情對佢

生產及經營嘅影響都唔大。雖然蒙牛上年半年度業績增長有放緩，但佢作為行業龍頭，近年都有

不斷收購，相前景都相當可觀。去年１１月底就收購咗澳洲嬰幼兒配方奶粉及嬰兒食品商貝拉米

，今年１月亦收購妙可藍多旗下吉林科技嘅股權。

里昂就早前喺研究報告話，相信下半年神州內需企業會有紓緩，料全年盈利會增長一成半。

佢仲話，蒙牛毛利率會因為更積極嘅定價措施及成本控制而進一步上升。而富瑞都話內地消費品

業整合會加速，其中蒙牛可以受惠於高端化及整合兩個行業趨勢。

雖然從公仔圖睇，佢近排嘅走勢麻麻地，由上年８月嘅高位３４﹒６銀一路滑到２８﹒１銀

，足足跌左近一成九，仲失守百天線、五十天線及廿天線。不過從基本面嚟睇，佢作為行業龍頭

大哥嘅前景仍然好值得憧憬。加上佢宜家股價喺保力加通道底部，各位缸友不妨分段吸納作中長

線部署，可以喺現價約２８銀吸納一注，若突破３２銀可以再吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

