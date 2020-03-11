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即市新聞

11/03/2020 09:01

《傳聞》油田鑽井需求急降，保險投資收益縮水

　　《傳聞》國際油價受累疫情全球擴散，加上沙特發動石油價格戰，據悉國際油田探勘與鑽井
需求應聲急降，油田服務行業面臨巨大挑戰。中海油田服務（０２８８３）昨日反彈乏力，全日
倒跌３仙，以８﹒３５元收市，短期跌勢有餘未盡。
　　而近期保險股跌勢急勁，友邦保險（０１２９９）昨日微升０﹒４５元，以７１﹒８５元收
市。據悉環球股市下跌，加上美長債息跌近零息，保險股投資收益大縮水，首季業績表現難以樂
觀，友邦可能進一步下試７０元大關。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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